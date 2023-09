La ‘Da Vinci’ ora guarda oltre i confini. Adesione all’European Language Day

Aderisce all’European Language Day - Giornata Europea delle Lingue - la scuola media Leonardo da Vinci di Poggibonsi (Istituto comprensivo 2), realtà da tempo attiva in una serie di programmi capaci di fornire agli studenti una adeguata preparazione per le lingue in uso nei diversi Paesi. Gli eventi sono in agenda per martedì prossimo, 26 settembre, al plesso di via Aldo Moro a Poggibonsi diretto da Maresa Magini (nella foto). Alle 17,45 avverrà la consegna dei diplomi agli alunni che hanno sostenuto l’esame lo scorso anno scolastico. A seguire, intorno alle 18,15, la proiezione di video relativi agli scambi di carattere internazionale ai quali hanno partecipato nel 2022-2023 i ragazzi della Leonardo da Vinci e i coetanei francesi, irlandesi e spagnoli. La Giornata Europea delle Lingue si celebra fin dal 2001 con l’intento di sottolineare l’importanza della conoscenza plurilinguistica tra le giovani generazioni e non soltanto.

Paolo Bartalini