La Cripta del Duomo riapre dopo il Covid

Dopo un lungo periodo di chiusura a causa del Covid il 1 dicembre a Colle di Val d’Elsa, in occasione dei mercatini di Natale ha riaperto la Cripta del Duomo, Chiesa della Misericordia in via del Castello accogliendo molti visitatori. La Cripta sarà occasione di visita anche nei giorni 8 e 15 dicembre. Domenica 15 in occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia si celebrerà alle 11.30 la messa con la cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli e la benedizione di un nuovo automezzo donato. Ci sarà il servizio navetta che partirà da via Bilenchi e con fermate alla rotonda del Conad, all’inizio del parcheggio di Bacìo, parcheggio del Torrione e in piazza Duomo, con partenza alle 10.45 e alle 11.05. Durante tutto il periodo natalizio in via del Campana nella sede storica della Misericordia potete ammirare il presepe realizzato dai volontari.