La ’Corrida’ di Ofelia. Miss Italia in tv al fianco di Amadeus: "Grande occasione"

È partita col piede giusto l’avventura a ‘La Corrida’ di Ofelia Passaponti, la ragazza senese che a settembre ha vinto il titolo di Miss Italia 2024. Ofelia è stata scelta per far parte del cast di uno dei programmi storici dei palinsesti televisivi che quest’anno è traslocato sul Canale Nove. Uno dei programmi sui quali punta molto Amadeus approdato in questa emittente dopo il clamoroso divorzio dalla Rai. E ‘La Corrida’ ha iniziato alla grande. Nella puntata di esordio ha catturato l’attenzione di 982mila spettatori, mercoledì scorso nel secondo appuntamento è cresciuta superando il milione di spettatori.

È il programma che fece la fortuna di Corrado Mantoni e che è stato un caposaldo delle programmazioni di Rai e di Mediaset. Per Ofelia Passaponti una bella opportunità e un contratto per le otto puntate del programma che venne lanciato negli anni Cinquanta. Poi nelle varie edizioni è stato presentato da Gerry Scotti e Carlo Conti che scelse come assistente una ragazza che aveva conquistato un titolo nazionale a Miss Italia (la fascia Rocchetta Bellezza): la romana Ludovica Caramis. Ora “La Corrida” va in onda ora in prima serata il mercoledì sul Nove e in streaming su Discovery+.

Ofelia, felice di questa esperienza, collabora con Amadeus nella presentazione dei concorrenti, i famosi ‘dilettanti allo sbaraglio’,applauditi o bocciati rumorosamente dal pubblico. ‘Giudice’ con il compito di recuperare un concorrente per la finale nella prima puntata è stato Nino Frassica, nella seconda Frank Matano.

L’orchestra è diretta dal maestro Leonardo De Amicis, già in questo ruolo nelle edizioni del Festival di Sanremo diretti da Amadeus. De Amicis ha preso il posto di quello che è stato nelle storiche edizioni de ‘La Corrida’ il maestro Roberto Pregadio.

Il bellissimo sorriso di Ofelia Passaponti sta illuminando questa edizione del programma. Per lei è la prima esperienza in uno show in prima serata tv, al fianco di un grande professionista qual è “Ama”. La bellissima miss Italia senese riesce ad essere spigliata e naturale anche nel ruolo che il presentatore le ha riservato: accompagna i concorrenti e lo fa con l’eleganza che le è innata. Ofelia Passaponti è stata eletta Miss Italia a Porto San Giorgio, nelle Marche, lo scorso settembre in un’edizione che ha valorizzato tante peculiarità delle ragazze in gara e non soltanto la bellezza. "È la mia prima grande opportunità professionale – spiega Ofelia Passaponti – e sono molto soddisfatta. Lavorare accanto ad Amadeus mi farà sicuramente crescere. Un grazie a Miss Italia".