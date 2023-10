La città-campus apre le sue porte. Al rettorato in scena il Matricola day

"Le immatricolazioni sono ancora aperte, fino al 2 novembre, ma i segnali sono buoni: c’è incremento dei nei-iscritti ai corsi triennali e anche in quelli a ciclo unico. Per Ctf ad esempio, a fronte di 129 posti disponibili, abbiamo avuto 270 richieste in fase di preimmatricolazione", rivela la professoressa Stefania Lamponi, delegata ai servizi agli studenti in occasione del ’Matricola day’ dell’Università degli Studi, che ha visto ieri mattina il cortile del Rettorato invaso da giovani pronti ad iniziare e affrontare l’esperienza universitaria a Siena.

"Abbiamo pensato a un momento di accoglienza, nel corso del quale presentare tutto ciò che l’ateneo può offrirvi nella vostra temporanea cittadinanza a Siena, perché possiate avere un’esperienza di vita importante e la più piacevole possibile. Non è solo l’Università che vi accoglie, ma una città intera", così il rettore Roberto Di Pietra nel dare il benvenuto ai tanti neo iscritti.

Torna la scenografia della città- campus nella quale compiere gli studi, un percorso formativo ma anche una prima esperienza di vita da adulti. "L’ateneo offre servizi di orientamento all’ingresso, nella scelta del percorso di studi, ma anche in itinere, un supporto in tutto il vostro percorso, grazie agli studenti tutor e al servizio di orientamento", sottolinea la delegata Lucia Morbidelli.

E nel cortile del Rettorato, insieme ai vertici dell’ateneo, ci sono i banchini informativi dei partner dell’Università, cui sono affidati una serie di servizi a supporto dell’esperienza di studio e di permanenza in città. A partire dal Centro Universitario Sportivo, che intratterà molti dei ragazzi con le tante attività offerte; ci sono l’Accademia musicale Chigiana, altra eccellenza culturale della città, e il coro di ateneo; c’è Sei Toscana che cerca di spiegare ai neoarrivati come conferire i propri rifiuti, dentro e fuori le Mura; ci sono le rappresentaze studentesche e gli studenti tutor, referenti alla pari con cui confrontarsi. Presente poi l’Azienda regionale per il Diritto allo studio, che gestisce alloggi e mense universitarie ed offre borse di studio; c’è naturalmente il Comune di Siena con guide e mappe della città, insieme a programmi di iniziative con cui coinvolgere i giovani ospiti; c’è il desk di Intesa Sanpaolo, con servizi bancari ad hoc per gli studenti iscritti. Presenti infine i volontari delle Associazioni per la donazione del sangue, pronte a sensibilizzare verso un gesto di generosità. Ad animare l’evento c’è anche uRadio, la web radio degli studenti dell’Università di Siena.

"La novità di quest’anno, attiva dal 1° ottobre - spiega ancora la professoressa Lamponi –, è l’assistenza sanitaria gratuita, che offriamo agli iscritti non residenti attraverso una convenzione stipulata con i medici di medicina generale grazie all’Ordine di Siena. Poi c’è la consulenza psicologica, che coinvolge anche la psichiatria ospedaliera. Sta riscuotendo successo, con numerosi accessi, il portale ’Cercoalloggio’; infine voglio segnalare la convenzione con Siena Cuore per i corsi Blsd sulle manovre salvavita".

Dopo l’appuntamento in Rettorato, ieri sono stati tutti i Dipartimenti universitari a proseguire l’accoglienza delle matricole, illustrando nello specifico la proposta didattica dei loro corsi di laurea.

"Voglio sottolineare che qui il rapporto studenti-docenti è basso e dunuqe molto buono – conclude il direttore generale Emanuele Fidora –. Siete in un ateneo e in una città dove si può studiare e vivere bene. E dove non siete solo un numero".

Paola Tomassoni