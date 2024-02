La Cisl organizza un corso di autodifesa per le donne da aprile

Gestire il panico, avere maggiore fiducia in sé stesse, imparare a proteggersi e rafforzare il rapporto tra mente e corpo. Con questi obiettivi la Cisl Siena, in convenzione con S. Prospero Palestra, organizza un corso di autodifesa femminile a partire dal mese di aprile. Il corso fornirà strumenti e tecniche pratiche per aiutare le donne a sviluppare sicurezza, consapevolezza e capacità di autodifesa con un focus anche sull’impatto emotivo e su come l’autodifesa possa contribuire a migliorare la fiducia in se stessi e promuovere l’autonomia personale. "Come Ust Cisl Siena e coordinamento donne – sottolinea la segreteria Benedetta Elia – abbiamo organizzato un corso di autodifesa femminile che auspichiamo possa essere un modo efficace per aiutare le donne a sentirsi più sicure nelle situazioni potenzialmente pericolose".