La Cena della vittoria. Per la Lupa questa sera si rinnova la magia del trionfo dell’Assunta

Sarà stasera la notte più lunga e solenne per tutti i lupaioli che festeggiano con la Cena della vittoria il successo sul Campo del 17 agosto con Benitos e Dino Pes detto Velluto, con il capitano Giulio Bruni. Dopo il corteo che festeggiava l’evento, la festa del rione del 28 settembre, dopo la presentazione del Numero unico, che porta il titolo di “Addosso“, dopo il ricevimento delle autorità, ecco il momento più atteso per tutto il popolo di Vallerozzi. Saranno circa 1700 a tavola per festeggiare la vittoria del Palio dell’Assunta.

La Cena della vittoria è stata sempre più arricchita nel tempo di un lato spettacolare: grazie alle nuove tecnologie non solo i filmati acquistano un significativo ruolo di momento emozionale di sicuro effetto, ma oggi con le proiezioni, sempre più fantasiose ed aderenti alla realtà, si possono creare vere e proprie coreografie che cambiano all’istante, facendo quindi a meno di costose ed elaborate strutture architettoniche. Le commissioni lupaiole sono a lavoro da tempo, giovani e meno giovani vinti dall’entusiasmo, assieme a grandi e preparati professionisti nel settore e siamo certi che i lupaioli vivranno momenti indimenticabili, lasciando ovviamente spazio anche alla tradizione, che comprende non solo i saluti della dirigenza e del fantino vittorioso, agli omaggi per i protagonisti, ma attimi dedicati ai canti e alla passione più autentica.

La Festa nel rione vedeva protagonista la luce e l’oro, come metafora dell’unità e della forza della Contrada. Per tutta la settimana, come tradizione vuole, si svolgeranno i cenini dove tutti potranno essere protagonisti, con il gustoso epilogo di una cena di gala, giusta chiusura ufficiale a questo trionfo lupaiolo. Si comincia infatti il 7 ottobre con la cena dei cittini, il giorno seguente quella delle donne, il 9 ottobre quella degli uomini. Si prosegue giovedì 10 con la Fiesta di S. Benitos, dove ci sembra che l’ambientazione e la coreografia “latina“ sia d’obbligo, per concludersi venerdì 11 con proprio un solenne Gran Galà.

