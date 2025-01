La bellezza che gira intorno

di Orlando Pacchiani

La compattezza con cui la Valdichiana (e anche un pezzetto di Valdorcia, ma questa è un’altra storia) ha affrontato da tre anni la sfida a capitale della cultura, merita di essere ampiamente descritta e approfondita. Perché, come ha scritto su queste pagine la presidente della Provincia Agnese Carletti, racconta molto dell’impegno delle cosiddette aree interne per trovare una dimensione che in alcuni casi sa di sopravvivenza. Laddove si combatte ogni giorno contro gli abbandoni, le desertificazioni dei centri per accogliere ospiti passeggeri, la perdita dei servizi essenziali. Dove spariscono bancomat e negozi di generi alimentari.