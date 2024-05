’Jazzable’, vince Siena. Un nuovo auditorium e dottorati di ricerca per la capitale del jazz

Un nuovo auditorium, l’attivazione di un dottorato di ricerca e tante iniziative per la valorizzazione della musica jazz. Sono alcuni dei punti di ‘Jazzable’, il progetto con il quale il Siena Jazz si è aggiudicato un finanziamento di oltre un milione e seicentomila euro dal bando del Pnrr ‘Next Generation EU’. Un successo, per questo bando, che non poteva arrivare in un momento migliore, per l’istituzione musicale senese, che sta vivendo una nuova rinascita dopo un periodo non semplice.

Ed è una rinascita all’insegna della collaborazione, prima di tutto con le altre istituzioni del territorio, Università, Chigiana, Comune e Santa Maria della Scala, ma non solo. Alla presentazione di Jazzable, nella sala Sant’Ansano proprio del Santa Maria, ieri pomeriggio c’erano infatti anche Annamaria Maggese, del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, e Luca Nobis del CPM Music Institute di Milano, che hanno sottolineato proprio l’importanza di queste sinergie trasversali. "Questo progetto – ha detto il presidente del Siena Jazz, Massimo Mazzini – è una vittoria per tutta la nostra città. Non solo per gli eventi gratuiti a cui tutti potranno partecipare, ma per il modo in cui lega realtà diverse in questo rapporto di collaborazione".

"Per noi è un tributo a tutta la città – ha ribadito Marina Vermiglio, direttrice generale del Siena Jazz – che avrà importanti ricadute sul territorio in termini culturali e diventerà un vero e proprio hub per la promozione della musica jazz". La direttrice Vermiglio ha illustrato alcune delle componenti del progetto, a partire da un piccolo auditorium, da allestire nei locali della Fortezza, che diventerà "uno spazio di condivisione non solo per la musica jazz" fino a progetti di ricerca artistica, da tavoli di lavoro a gruppi di approfondimento, fino all’idea di accreditarsi "per l’apertura di un dottorato – ha annunciato la direttrice – da condividere con Università e Chigiana per un percorso che possa diventare un’eccellenza a livello europeo".

"Jazzable sarà un contenitore con tanti ingredienti – ha aggiunto il direttore artistico del Siena Jazz, Jacopo Guidi – che rispecchierà in pieno l’identità della musica jazz. Una musica che nasce popolare, ma diventa colta. Che prende forma nell’improvvisazione, ma che ha bisogno di studio e ricerca".

Per la presentazione del progetto a Siena è stata scelta proprio la data del 30 aprile, che è la Giornata internazionale del jazz, in occasione della quale si è svolto anche il ‘Blind Concert tenuto da Anna Nicotra, Matteo Addabbo e Gabriele Peretti.