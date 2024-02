Italia Viva, . Azione e il caso. Poggibonsi

Mentre il centrodestra sfoglia ancora la margherita in vista delle amministrative (in arrivo decisioni su un paio di Comuni, ma in Valdelsa situazione ancora ferma a Poggibonsi e Colle), a Poggibonsi sul fronte centrosinistra e dintorni la situazione resta incandescente. Susanna Cenni nei prossimi giorni si presenterà ufficialmente, giovedì. Ma il giorno precedente Italia Vica e Azione lanceranno la propria candidatura civica promossa dal livello provinciale, nonostante il tentativo dei referenti locali (in testa Riccardo Burresi) di andare al dialogo proprio con la candidata del centrosinistra.

Come si risolverà la diatriba? Se non ci saranno ripensamenti nelle prossime quarantotto ore, con la mancata presentazione del simbolo di fatto in tutte le competizioni amministrative, quindi anche a Poggibonsi. E allora da una parte i vertici provinciali dei due partiti benediranno l’operazione lista civica a Poggibonsi per poi farsi, formalmente, da parte. Dall’altra, chi non vorrà seguire questa impostazione potrà - di fatto a titolo personale - a quel punto appoggiare chi ritiene più opportuno.

A Colle Val d’Elsa intanto Azione ha scelto all’unanimità - segreteria provinciale e organi comunali - di appoggiare Piero Pii: "La sua esperienza è una garanzia per la comunità".