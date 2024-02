Istituto ’Roncalli’ "Facciamo nostre le parole di Mattarella"

È una voce unanime, quella con cui il gruppo docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore ’Roncalli’ di Poggibonsi sottolinea i fatti legati alle manifestazioni studentesche dei giorni scorsi.

"Come docenti siamo tutti i giorni impegnati nel trasmettere i valori della Costituzione – spiegano in una nota ufficiale – e dunque nella promozione della democrazia, della pace, del pensiero libero e critico. Per questo motivo condividiamo e facciamo nostre le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, relativamente ai recenti fatti di Pisa".

E ancora: "Stigmatizzando ogni forma di violenza, esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai ragazzi per quanto accaduto mentre manifestavano il loro pensiero. A ciascuno di loro va il nostro sostegno e la nostra solidarietà".

La dichiarazione è stata firmata dai quasi settanta docenti del noto e grande complesso scolastico che si trova situato in via Senese, guidato da Monica Martinucci (nella foto), la nuova dirigente scolastica.

Fabrizio Calabrese