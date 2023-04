Isis ’San Giovanni Bosco’ Sostenibilità e scambi con l’estero Nuovi orizzonti per gli studenti

Una scuola dinamica e con un susseguirsi di attività. È l’Isis ’San Giovanni Bosco’ di Colle. In particolar modo sono state due le attività di rilievo nell’ultimo periodo: il Campus a Pomonte e lo scambio che ha visto coinvolta la 4BL dell’Istituto ’San Giovanni Bosco’ con la ’Stichtse Vrije School’ di Zeist nei Paesi Bassi. Nel primo caso sono arrivati a Pomonte gli studenti dell’Isis ’San Giovanni Bosco’ di Colle aderente a Scuole Outdoor in rete, accompagnati dai docenti Giorgio Sacchi e Alice Manuela Villa, la classe II CP si è impegnata nel recupero di un tratto del sentiero che da Pomonte sale verso il bivio per il monte San Bortolomeo. Alloggiati in albergo gli studenti hanno gestito in modo autonomo le attività di cucina e sala. Uno degli obiettivi didattici del campus è stato il calcolo dell’impronta idrica ovvero della quantità di acqua pro capite consumata durante la permanenza sull’isola. Il campus fa parte delle proposte di attività del nuovo corso di indirizzo a "Curvatura ambientale" che sarà attivato dal prossimo anno scolastico. Seguendo la tradizione ormai consolidata dell’istituto e preparati dal percorso Pcto di Askme Colle, gli studenti della 4BL, invece, sono diventati guide turistiche e hanno accompagnato i corrispondenti alla scoperta delle meraviglie del territorio con informazioni storico-artistiche arricchite da aneddoti e curiosità, tutto in inglese. Dopo, è stata la volta della mobilità nei Paesi Bassi, dove i ragazzi sono stati ospiti dei corrispondenti e hanno avuto la possibilità di visitare Utrecht, Amsterdam e dintorni, ammirando i capolavori di Van Gogh.

Lodovico Andreucci