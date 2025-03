Intervento per il decoro a San Miniato. Rimossi mezzi abbandonati da lungo tempo

Nuovo intervento per il decoro urbano a Siena. Ieri il Comune, in collaborazione con la Polizia locale e Sei Toscana, ha lavorato nello spazio del parcheggio in piazza Palmiro Togliatti, nel quartiere di San Miniato, in particolare sul lato di via Aldo Moro, tra piazza Palmiro Togliatti e via Ferruccio Parri. La squadra della Polizia locale dedicata alle attività anti-degrado ha disposto la rimozione di alcuni mezzi che da diverso tempo stazionavano abbandonati nella zona. Una volta liberato il piazzale dai veicoli, gli addetti comunali alla manutenzione del verde e gli operatori di Sei Toscana hanno ripulito gli spazi da sterpaglie e rifiuti; è stata riqualificata anche la pavimentazione che presentava alcune zone da sistemare. La sistemazione e messa in sicurezza proseguirà anche nella giornata di oggi. "Un nuovo intervento – spiega l’assessore al Decoro urbano, Barbara Magi – che ci permette di sistemare uno spazio a disposizione della comunità senese e del quartiere di San Miniato in particolare. Come ho avuto modo di sottolineare più volte, recuperare questi luoghi significa non solo innalzare il livello del decoro, ma anche dare un valore sociale e lasciare un messaggio di sicurezza".