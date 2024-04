International Jazz Day e il progetto vincitore del bando Pnrr

Siena Jazz tra i vincitori del bando PNRR Next Generation EU promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con un finanziamento di ben 1,6 milioni di euro che vede Siena Jazz allineata alle più prestigiose Istituzioni italiane, come l’Accademia delle Belle Arti di Milano, il Conservatorio di Torino e l’Accademia di Arte e Moda di Firenze. Jazz Able, ideato e presentato da Siena Jazz, vede il coinvolgimento del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e di CPM Music Institute di Milano. Il progetto verrà presentato durante l’International Jazz Day, oggi alle 16 nella Sala Sant’Ansano del Santa Maria della Scala. Con l’International Jazz Day artisti e organizzatori indipendenti di 190 Paesi presentano performance. Siena Jazz, alla presenza del direttore generale Unesco Audrey Azoulay, ospita il leggendario pianista e compositore jazz Herbie Hancock.