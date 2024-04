’Intelligenza artificiale e mondo del lavoro’ con ex ministro Damiano

’Intelligenza artificiale e mondo del lavoro’ al centro dell’incontro promosso dall’Università per domani in Rettorato alle 17. Fra i relatori Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro e presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare. L’evento permetterà di riflettere sull’uso delle tecnologie intelligenti e sul futuro dell’occupazione. I lavori saranno aperti dalla prorettrice Donata Medaglini, poi il dibattito con Sandro Nannini del circolo culturale Epistème, i professori Marco Gori e Alessandro Innocenti, l’ex Ministro Damiano che terrà l’intervento conclusivo; modera il giornalista Pino Di Blasio.