’Incroci’ con la musica d’autore. Il viaggio di Magnelli e Di Marco

Musica d’autore sotto i riflettori della rassegna ‘Incroci’ a Monteriggioni. Domani alle 18, il complesso monumentale e culturale di Abbadia Isola ospiterà nella Sala Ildebrando il concerto narrato ‘Una questione privata’, con Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli. Un viaggio musicale tra parole e note. ‘Una questione privata’ è molto più di un concerto: è un racconto in musica che ripercorre le tappe fondamentali della carriera di due tra i più significativi artisti della scena italiana.

Il percorso narrativo prende avvio con Epica Etica Etnica Pathos – l’ultimo album in studio dei CCCP – per poi attraversare gli anni con i CSI e approdare a Stazioni Lunari, un progetto di ricerca che riscopre il valore della tradizione popolare. Un viaggio affascinante tra parole e note, arricchito dagli incontri con figure straordinarie come Luis Sepúlveda, Margherita Hack, Beppe Fenoglio e Luigi Tenco. Presentando la campagna di crowdfunding per il loro nuovo disco (Kaleidoscope), Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli hanno dichiarato: "Vent’anni, da quando abbiamo deciso che la musica non può e non deve essere rinchiusa in schemi prestabiliti ma essere linguaggio universale che travalica i generi e le definizioni. Abbiamo tracciato una strada artistica che ci garantisse una buona dose di libertà creativa in un mondo che sempre più erige barriere culturali e sociali e tende a definire chi sei. A noi piace esplorare, perdere ogni volta la nostra identità per ritrovarla cresciuta e arricchita con un approccio alla musica istintivo e che si lascia volentieri attraversare. La musica è un fiume che scorre in mille direzioni. Ogni nota un punto di partenza, mai un confine".

Link alla campagna di crowdfunding, attiva fino al 30 aprile, https://www.produzionidalbasso.com/project/kaleidoscope-il-nuovo-album-di-ginevra-di-marco/. Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli: due artisti fuori dagli schemi. Cantante dall’eccezionale sensibilità interpretativa, Ginevra Di Marco si afferma nel panorama musicale nel 1993, partecipando al primo album dei CSI, Ko de mondo. Compositore e arrangiatore raffinato, Francesco Magnelli inizia la sua carriera nei Litfiba, collaborando agli album 17 re e Litfiba 3. Fonda poi i Beau Geste, gruppo dedito alla sperimentazione sonora e alla creazione di colonne sonore teatrali. Nel 1991 lavora con i CCCP all’album Epica Etica Etnica Pathos, esperienza che sfocia nella nascita dei CSI. L’ingresso alla serata è vincolato alla consumazione al BarMaM al costo di 6 euro. Per informazioni 0577 304834.

Fabrizio Calabrese