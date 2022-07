Siena, incidente stradale nella notte: tre ventenni coinvolti, uno è grave

Siena, 23 luglio 2022 - Incidente stradale nella notte del 22 luglio sulla strada provinciale di Vivo d'Orcia (Siena). L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, sul posto sono intervenute le unità del 118 dell'Asl Toscana sud est, della Misericordia, i vigili del fuoco di Piancastagnaio e i carabinieri di Abbadia San Salvatore. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolti tre giovani ventenni, gli agenti sono intervenuti per fare i rilievi del caso.

Sono rimasti coinvolti nell'incidente tre giovani: una ragazza e due ragazzi. La ragazza, di 20 anni, è stata trasportata dall'ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore in codice 3 alle Scotte. Il primo ragazzo ha 19 anni, per lui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2 che lo ha trasportato alle Scotte in codice 3; il secondo, di 20 anni, è stato trasportato in ambulanza dalla Misericordia di Piancastagnaio in codice 3 alle Scotte.