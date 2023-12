Sbanda con l’auto e finisce contro un muro: 68enne muore in strada

Siena, 1 dicembre 2023 – Incidente mortale questa mattina in strada di Pescaia a Siena. Un 68enne alla guida di un'auto ha sbandato, finendo contro un muro.

6 foto Foto Paolo Lazzeroni

Il conducente è deceduto sul colpo. Le cause sono in corso di accertamento. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto la Polizia Municipale e i mezzi di soccorso.