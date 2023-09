Incidente sul lavoro, cade mentre pulisce le vetrate di uno stabilimento: 29enne in ospedale

Siena, 1 settembre 2023 – E’ caduto da un’altezza di alcuni metri mentre stava lavorando. L’uomo di 29 anni, addetto alle pulizie, stava pulendo alcune vetrate di uno stabilimento a Rapolano Terme quando, per cause ancora da accertare, è precipitato.

L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina alle 10.40. L'uomo, trasportato in codice tre all'ospedale Le Scotte di Siena è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est è intervenuta l'ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme. Allertati anche la polizia e il personale di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.