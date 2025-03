Operaio cade dal muletto, portato in ospedale. Secondo incidente sul lavoro in un giorno nel Senese Il giovane, 29 anni, ha riportato un politrauma. A dare l’allarme alcuni colleghi. Accertamenti in corso sulle cause. A Poggibonsi un uomo in gravi condizioni dopo essere caduto in un cassone per lo smaltimento rifiuti