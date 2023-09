Incarico regionale all’ex preside Marini. Lettera al Roncalli: "E’ un arrivederci"

L’anno scolastico, appena iniziato, ha visto all’Istituto Roncalli di Poggibonsi un importante cambiamento al suo vertice. Dopo sei anni, il preside Gabriele Marini ha lasciato la cittadella scolastica di via Senese per andare a ricoprire un incarico a livello regionale nell’Ufficio Scuola della Toscana. Un ruolo di dirigente tecnico con funzioni ispettive, un cambiamento da leggere anche come crescita professionale. In forza a Poggibonsi dal 2017, passa il testimone a Monica Martinucci, il nuovo dirigente scolastico della scuola superiore valdelsana. "Saluto con un "arrivederci" - ha scritto Marini (nella foto) in una lettera aperta rivolta alla comunità del Roncalli - non certo con un "addio", anche perché ad oggi si tratta di un incarico di un anno e mezzo, per cui non ci "perderemo di vista". Ricordiamo che sotto la sua dirigenza il Roncalli è passato in sei anni da poco più di 1.100 alunni a circa 1.400. Sono aumentati gli indirizzi e si sono moltiplicate attività e iniziative.

Fabrizio Calabrese