Inaugurazione dell’orto degli studenti Nuova sfida per l’Università di Siena

Sarà inaugurato domani l’orto degli studenti, realizzato presso il giardino della sede San Francesco dell’Università di Siena (piazza San Francesco). L’evento, in programma per le 12 circa, sarà preceduto alle 10 nell’aula Chiostro, dalla tavola rotonda ’L’economia circolare e la sfida per l’Università di Siena’, a seguire si terrà un momento conviviale nell’orto. L’incontro sarà aperto dal Rettore Roberto Di Pietra, cui seguirà la presentazione del progetto a cura del professor Massimiliano Montini, della professoressa Silvia Tiezzi, presidente del corso Laurea in Economia per l’Ambiente e la Sostenibilità (Eas), studenti che seguono il progetto e docenti dell’Ateneo. "L’idea dell’orto – spiega il professor Montini – nasce dalla necessità di introdurre un progetto di innovazione sociale ed ecologica al fine di stimolare la sostenibilità dell’Ateneo e il coinvolgimento della componente studentesca. L‘Università di Siena è tra le prime dieci in Italia ad introdurre all’interno delle proprie strutture accademiche un orto, ma la novità del progetto vuole essere quella di realizzare un orto gestito direttamente delle studentesse e dagli studenti, con il sostegno di tutta la comunità universitaria senese".