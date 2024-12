Inaugurato a Chiusi il nuovo sportello lavoro dell'Agenzia regionale toscana

Inaugurato ieri a Chiusi uno sportello lavoro nell’ambito del neonato spazio giovani in via Leonardo Da Vinci allo Scalo. Si tratta dello sportello decentrato dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti) che segue quelli già operativi a Gaiole in Chianti, Sovicille e Montalcino. "E’ una grande soddisfazione aver inaugurato oggi a Chiusi lo Sportello Territoriale di Arti – ha affermato il sindaco Gianluca Sonnini -. Questo nuovo servizio sarà utile per tutti coloro che vorranno accedere al centro per l’impiego e alle informazioni in tema di lavoro ed è fondamentale che tali funzioni vengano assolte presso lo spazio giovani, anch’esso di recente apertura, che può diventare un luogo in cui si parli di cultura, formazione, orientamento e lavoro, in modo da tenere unite le politiche giovanili alle politiche sul lavoro. Un ringraziamento va alla Regione Toscana e all’Assessora al Lavoro e all’istruzione professionale Alessandra Nardini".

Anche Nardini, presente nella cittadina etrusca per l’inaugurazione, ha espresso soddisfazione: "Con questa apertura a Chiusi - ha detto - abbiamo raggiunto quota 27 sportelli, che vanno ad arricchire la rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego che conta già oltre 50 Centri per l’Impiego. L’obiettivo di Regione Toscana è quello di rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Un impegno che riteniamo particolarmente importante alla luce della delicata fase socio-economica che stiamo vivendo". Pure il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto giungere da Firenze il suo plauso: "Restiamo determinati - ha scritto in una nota - a far avanzare il nostro piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, con un’attenzione particolare alla Toscana diffusa. I servizi per il lavoro e la formazione sono al centro dell’azione del governo regionale e in questi anni stanno conoscendo uno sviluppo rilevante. La loro efficienza e prossimità svolgono un ruolo importante soprattutto in questa complessa fase economica". All’inaugurazione, oltre a Sonnini e Nardini, erano presenti la vice sindaca Valentina Frullini, l’assessora Maura Talozzi e il responsabile Marco Socciarelli. Massimo Montebove