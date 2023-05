"In giunta solo per merito Anziani, i conti non tornano La cultura è la priorità"

Ecco le risposte di Anna Ferretti alle domande nell’ultimo confronto all’auditorium Cna.

Fortezza. "Vorrei ragionarci con una planimetria in mano. Non ho niente in contrario sull’Enoteca o sull’ideadelle botteghe artigiane, ma lì c’è un’accademia di Jazz insieme una scuola elementare che va ristrutturata. Giusto valorizzare l’artigianato, ma va capito se la Fortezza è il luogo giusto. Non vorrei che accadesse quello che è successo in Fontebranda".

RSA San Miniato. "Il progetto per me è un’esagerazione. Loro prevedono 120 posti più 40 dedicati ad attività più sanitarie. Il servizio è costoso e non può essere altrimenti perché la Regione impiega due operatori per ogni anziano".

Categorie e sindacati. "La concertazione è uno dei temi del nostro programma. L’amministrazione uscente mi sembra non l’abbia fatta, Nicoletta dice di volerla fare ma bisognerà vedere se il suo gruppo gliela farà fare".

Regione e Provincia. "Per l’Alta velocità sia Giani che Baccelli hanno detto di rimettersi ad una valutazione tecnica. Farneta è la soluzione che piace di più a Siena e Perugia, ma comporta il raccordo con i treni".

I potenziali alleati. "Abbiamo confrontato i nostri punti con i 5Stelle, Bozzi, Montomoli, c’è sintonia sui 9 punti di Pacciani. Tutti hanno detto che lasceranno libertà di voto, non mi aspetto altroi. Con Italia Viva non ho parlato. Hanno scelto di andare con Castagnini".

Mps. "Lovaglio ha fatto un buon lavoro. Mi auguro che la Banca, pur ridimensionata, continui a portare avanti ciò che già sta facendo". Personale. "La giunta ha esaurito la capacità assuntiva del Comune, si può assumere solo se qualcuno va in pensione. Per Siena Jazz bisogna fare nomine competenti e mettere tutto in regola, altrimenti gli studenti non si iscrivono".

Le priorità. "Scelgo la cultura. Facendo della cultura un laboratorio di ricerca si va a toccare molti altri ambiti. Da sindaco non prenderò la delega alla cultura, serve un assessore".

Eleonora Rosi