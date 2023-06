Immatricolazioni dal 4 luglio "Inutile aspettare a iscriversi Studiare a Siena cambia la vita"

Il 4 luglio, giorno della festa dell’indipendenza negli Stati Uniti, a Siena l’Università darà il via alle immatricolazioni, in anticipo di tre settimane, cancellando la fase delle pre-immatricolazioni. E’ l’ennesimo ‘ritocco’ applicato dal rettore Roberto Di Pietra alla prassi accademica: "E’ inutile aspettare ad iscriversi. Studiare all’Università di Siena è un’esperienza che si ricorda per tutta la vita. E lo dico non solo da rettore, ma anche da ex studente fuorisede. I nostri campus universitari sono ambienti ideali, in cui crescere e sviluppare il proprio potenziale".

Il via alle immatricolazioni è l’occasione per il rettore Di Pietra, con le professoresse Stefania Lamponi e Lucia Morbidelli, delegate ai servizi agli studenti e all’orientamento, per presentare le novità che si accompagnano all’esperienza di studio in un medio ateneo con l’ambizione di diventare grande, almeno nei servizi agli studenti. Sono 75 i corsi di studio proposti dall’ateneo senese per l’anno 2023-2024, di cui 33 di laurea triennale, 37 magistrale e 5 a ciclo unico. Da quest’anno viene attivato ad Arezzo il corso magistrale in ‘Lingue per l’impresa e lo sviluppo’. Ci sono 18 fra corsi e curricula in lingua inglese e 9 percorsi con double degree (doppio titolo). Sono attivi accordi con circa 450 Università europee e 200 extra europee. Qui è l’internazionalità di un ateneo con oltre l’8 per cento di studenti stranieri iscritti.

Altra novità del prossimo anno sarà la Scuola di Medicina e delle Scienze della salute, attivata per coordinare le attività didattiche dell’area medica. Insieme a Matricola day e Welcome day dei Dipartimenti ecco anche le prossime scadenze: fino al 5 luglio è possibile iscriversi al Tolc-Med, test per l’accesso a Medicina e Chirurgia, che sarà fra 17 e 20 luglio, con 250 posti programmati. Sono inoltre aperti i bandi per l’ammissione a Farmacia (95 posti) e CTF (129 posti) e per la triennale in Biotecnologie (110 i posti). Nelle prossime settimane saranno pubblicati i bandi per l’accesso agli altri corsi a numero programmato: Agribusiness, Professioni Sanitarie e Dentistry.

Quindi i servizi con cui l’Università promette di ‘coccolare’ i suoi iscritti: l’assistenza sanitaria ai fuorisede e agli stranieri, l’assistenza e orientamento grazie a un pool di 150 studenti tutor, attività di tirocinio, collaborazioni part time, borse e premi di laurea. Ma ci sono anche il servizio di ascolto e consulenza psicologica, collaborazioni con associazioni sportive locali; poi la nuova piattaforma CercoAlloggio e la carta unica regionale che permette di accedere a mense del Dsu, biblioteche universitarie, ma anche ad agevolazioni e servizi legati a tempo libero e cultura e per la mobilità. Infine, ricorda il rettore, ci sono Fondo inclusione e Fondo solidarietà, che quest’anno grazie a 90mila euro ha aiutato 191 studenti nel pagare le tasse universitarie.

Paola Tomassoni