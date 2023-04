Il tweet di Giorgia Meloni "Vicini a familiari ed esercito"

"La scomparsa del paracadutista della Folgore Gianluca Spina, vittima di un fatale incidente durante un’esercitazione di aviolancio, ci addolora profondamente. Rivolgo, a nome mio e del Governo, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai suoi familiari e l’esercito italiano", twitta il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Un’ondata di affetto ma anche di rispetto, per il sergente maggiore Gianluca Spina, è arrivata sia dalle istituzioni che da chi lo conosceva e ne aveva apprezzato le doti umane e professionali a Siena. "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del collega – dichiara Gaetano Ruocco, presidente dell’Associaizone nazionale sottufficiali d’Italia – siamo vicini alla famiglia e ai Sottufficiali del 186° reggimento paracadutisti Folgore dove Gianluca prestava servizio". "Condoglianze alle Forze armate e alla Brigata Folgore che ha perso un suo prezioso paracadutista" sono giunte anche dal sottosegretario alla difesa Matteo Perego ed Isabella Rauti ha stretto "in un commosso abbraccio tutti i paracadutisti". Dolore per la morte di Spina vittima di un tragico incidente durante un’esercitazione è giunto anche dalla senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, come pure dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fdi): "Il militare 49enne originario della Calabria e in servizio presso il 186mo Folgore è stato un paracadutista esperto, impiegato in importanti missioni all’estero, nel volontariato e grande amante dei cani, di cui era addestratore per l’impiego in attività di soccorso. Una vita, la sua, dedicata al servizio della Nazione". E a Viterbo, in occasione del giuramento del corso marescialli, il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Luca Goretti ha rivolto un pensiero a Gianluca Spina . "Ci stringiamo ai familiari di Gianluca, nostro soldato, in questo momento di dolore", dice in una nota il deputato della Lega e capogruppo in commissione Difesa, Eugenio Zoffili.

In silenzio il comandante del 186° Folgore, tutti i colleghi di Spina che si sono stretti alla famiglia. E che attendono di dare l’ultimo saluto al sergente maggiore aiutante appena la salma tornerà a Siena, dopo l’autopsia disposta dalla procura.

La.Valde.