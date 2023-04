Il turismo vola nel ponte del Primo maggio "Centri d’arte in ulteriore crescita"

Centri d’arte in ulteriore crescita, altre terre di Siena in leggera flessione. Sono queste le attese di riempimento dei posti letto nelle strutture ricettive della provincia di Siena nel ponte del primo maggio. Rispetto al 25 aprile, il Centro Studi Turistici di Firenze prevede tassi di occupazione comunque elevati, sia pure se di poco inferiori in Valdorcia (91%), Valdichiana (87), Valdelsa (85) e Chianti (83), mentre per il segmento medie cittàcentri d’arte che include Siena o San Gimignano le previsioni salgono di un punto fino al 94%. In generale, rispetto al ponte appena trascorso le terre di Siena sembrano andare in controtendenza sul resto della Toscana, che complessivamente passa dall’81 all’83% attestandosi quindi su una media comunque inferiore rispetto a questi territori. "Quelle che sta per cominciare è un ponte più corto, rispetto al precedente – osserva Andrea Ginestrini, presidente provinciale Assohotel Confesercenti Siena – che invece era decisamente attrattivo. Restano le criticità: il ponte del 25 aprile ha riproposto le ripetute code sulla Siena-Firenze, in corrispondenza dei cantieri. L’asse viario necessita di essere snellito, sia su gomma che su rotaia".