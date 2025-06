Il Siulp: "A Siena nessun agente. Insostenibile"

Il Siulp, Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, lancia l’allarme dopo che sono state diramate dal dipartimento della Pubblica sicurezza le previsioni di assegnazioni di personale. "I Commissariati di Chiusi-Chianciano Terme e Poggibonsi sempre più in difficoltà – si afferma in una nota stampa –, grave penalizzazione tra pensionamenti e mancate assegnazioni e non si riesce a far fronte alle necessità quotidiane e si sottolinea, come la situazione sia destinata a peggiorare: se non si interviene con misure strutturali, i nostri commissariati non riusciranno più a garantire nemmeno l’ordinaria amministrazione".

Secondo quanto riferisce il Siulp, nel piano di potenziamento organico della Polizia di Stato diffuso nei giorni scorsi dal ministero dell’Interno, "la provincia di Siena riceve un’amara conferma: in tutto il territorio non arriverà nessun agente. Una cifra drammaticamente insufficiente che certifica, nero su bianco, quanto le forze dell’ordine della provincia siano ormai al limite. Tra pensionamenti, trasferimenti e assenza di nuovi arrivi, la sicurezza nel territorio senese è sempre più a rischio".

"Il Siulp senese – prosegue la nota – da sempre denuncia una situazione non più sostenibile, aggravata nel capoluogo, da una situazione logistica disastrosa, al limite della decenza, che vanifica gli sforzi e l’impegno che donne e uomini della Polizia di Stato prestano quotidianamente per cercare di garantire la sicurezza dei cittadini. Tutto ciò con l’immobilismo e il silenzio assordante delle istituzioni cittadine. Nessun potenziamento per tutto il territorio è una mancanza di rispetto per i cittadini e per gli operatori che ogni giorno rischiano la vita per garantire sicurezza".