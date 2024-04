Il ritorno di Girogustando. Prima tappa a Rapolano

Nelle terre di Siena è quasi tempo di Giro: sulle strade ma anche a tavola e perfino nelle strutture termali. Lunedì 6 maggio, nel primo giorno della settimana che porterà il Giro d’Italia da Viareggio a Rapolano, le Crete senesi saranno lo scenario di un incontro d’alta cucina a 4 mani. A tre giorni dal passaggio della carovana ciclistica, il Ristorante Romano di Viareggio si sposterà per una sera all’Olivo, il ristorante delle Terme San Giovanni di Rapolano. Sarà il primo atto della nuova stagione di Girogustando, la rassegna di Confesercenti che da 23 anni fa incontrare in Toscana i cuochi di tutta Italia. Un atto di primo livello: a Viareggio Romano è una insegna storica, quasi 60 anni di attività costellati da riconoscimenti, su tutti la Stella Michelin (dal 1985 a oggi, ininterrotta), per una brigata di cucina guidata oggi dal carrarino Nicola Gronchi, che troverà Claudio Porro: nativo di Poggibonsi, formatosi all’Istituto alberghiero Artusi di Chianciano terme, gavetta al Gallo nero di SIena e poi esperienze di pregio con Nello Cassese (a Castel Monastero), Marco Stabile e la Social Company di Jason Atherton (16 ristoranti stellati sparsi nel mondo).