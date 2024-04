Il ricordo dei partigiani nelle frazioni

Montepulciano celebra il 25 aprile con una manifestazione, in collaborazione con il circolo Anpi locale, che coinvolge tutte le frazioni comunali. La partenza del corteo è prevista alle 10 da piazza Grande; accompagnato dalla Banda Poliziana attraverserà il centro storico per fare tappa al Borgo Buio e al Giardino di Poggiofanti. Alle 11 la messa nel Santuario di S.Agnese e reso omaggio alla Cappella dei Caduti. Alle 12.30 il sindaco e la giunta si divideranno e la manifestazione si trasferirà, in contemporanea, in tutte le frazioni del comune, dove verranno letti brani per ricordare il sacrificio e il valore della lotta partigiana.