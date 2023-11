Il racconto di Luana, figlia dell’ex boss confidente dell’Arma

All’interno del teatro dei Rozzi di Siena stanno sfilando alcuni degli scrittori, magistrati, giornalisti, che hanno fatto e fanno la storia della lotta alla mafia, con un successo di partecipazione. Il secondo appuntamento della rassegna ‘Pagine di legalità’, organizzata dal Comune di Siena con l’associazione Agende rosse di Siena e con il patrocinio di Avviso pubblico, ha visto la presentazione del libro ‘Luigi Ilardo. Omicidio di Stato’ di Anna Vinci.

Sul palco la testimonianza di Luana Ilardo figlia di Luigi, ex boss mafioso divenuto confidente dei carabinieri, assassinato la sera del 10 maggio 1996 a Catania. "E’ importante per me far conoscere a più persone possibile la storia di papà, che per me non è una vicenda singola, ma raccoglie tutto il contesto della trattativa, che purtroppo è un filo d’unione per tutto quello che è successo in Italia a partire dall’epoca delle stragi fino anche ai giorni nostri – ha detto Luana Ilardo -. In tanti possono pensare che parlare di fatti di 28 anni fa significhi semplicemente fare memoria, invece è solo avendo reale comprensione di quello che è successo e di quello che è il passato nel nostro paese che si può avere una vera dimensione del presente che stiamo vivendo e soprattutto del futuro".

I prossimi appuntamenti di ‘Pagine di legalità’ vedranno la partecipazione del dottor Nicola Gratteri, Valeria Scafetta, Avviso Pubblico e Sigfrido Ranucci. La data dell’evento con Gratteri è ancora ignota, mentre Scafetta e Avviso Pubblico sono attesi per il 18 gennaio e Ranucci in febbraio. Una rassegna che si prospetta di successo, con il primo evento che ha avuto per protagonista il giudice Nino Di Matteo seguito da oltre 1300 spettatori tramite la diretta streaming di Antimafia Duemila, oltre che dalla platea del teatro dei Rozzi.

Eleonora Rosi