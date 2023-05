Il primo sindaco donna È il giorno della novità

In base a uno studio pubblicato ieri dal Centro studi enti locali, le donne che aspirano alla carica di primo cittadino sono solo il 20 per cento del totale. In sei comuni su dieci erano presenti solo candidati uomini, in 24 casi (il 4 per cento) la versione opposta, cioè solo donne in corsa. Uno dei 24 casi è, appunto, Siena, che questo pomeriggio eleggerà per la prima volta una donna sindaco. Tra i capoluoghi di provincia, solo Pisa a fine anni ’60 aveva avuto una donna al timone del Comune e per un breve periodo, questa sarà la prima volta in Toscana da quando esiste l’elezione diretta.

Una novità che però diventa una differente visione già a partire dalle scelte lessicali: Nicoletta Fabio si definisce "sindaco per tutti i senesi", Anna Ferretti ha chiamato la sua lista civica "Con Anna Ferretti sindaca".

Sulla declinazione al femminile del resto centrodestra e centrosinistra avevano già palesato i propri differenti punti di vista. Con Valentini sindaco, era stato varato un regolamento che impegnava l’amministrazione in tutti i suoi atti e nella comunicazione a usare la desinenza al femminile: assessora ecc...

Con De Mossi quella delibera è finita in soffitta e non sarà certo rispolverata in caso di vittoria del centrodestra.

Ma al di là delle dispute linguistiche, il salto storico è innegabile. Questo pomeriggio, intorno alle 17 più o meno, si conoscerà il nome della primo inquilina di Palazzo pubblico, una rivoluzione nel nostro piccolo dopo quella più grande che nell’autunno scorso ha portato la prima donna alla guida del Governo a Palazzo Chigi.

Qualcuno ha notato che i toni bassi della campagna elettorale in particolare nella fase del ballottaggio, quando tra le due contendenti sono stati rari gli attacchi e i momenti di attrito, sono dovuti anche al fatto che sono state due donne a confrontarsi. Ma forse, al di là del genere, è stato il carattere di Nicoletta Fabio e Anna Ferretti a indirizzare sui binari di un confronto improntato alla correttezza il percorso verso il ballottaggio.

Fra poche ore una sarà la prima sindaco donna di Siena, l’altra siederà in consiglio comunale, teoricamente a capo dell’opposizione ma queste sono dinamiche che poi si vedranno in aula. E nei giorni immediatamente successivi ci sarà da formare la giunta, sempre con l’obbligo di rispettare l’equilibrio di genere: con nove assessori, cinque di un genere e quattro dell’altro, a meno che non si punti su tre donne visto che la quarta sarebbe il sindaco. Da stasera sarà questa la partita sul tavolo della prima sindaco donna di Siena.

Orlando Pacchiani