Il primo sabato dei leader nel ’villaggio’

Pino Di Blasio

Il sabato del colpo di starter ufficiale alla campagna elettorale per il sindaco ha mantenuto le promesse e le premesse della vigilia. La calata dei ministri e dei leader di partito ha aperto le porte alla lista dei sogni di Siena e della provincia. Ma c’è una crepa in ogni cosa, come cantava Leonard Cohen. Il ministro delle imprese Urso ha spiegato efficacemente i paletti piantati dal Governo sulla vertenza Whirlpool, ma sui finanziamenti al Biotecnopolo ha rimandato a un progetto complessivo di messa in ordine tra i vari enti. Elly Schlein, segretaria del Pd, è sbarcata nella città della madre, gridando in difesa dei migranti e delle protezioni speciali. Domani toccherà al ministro Salvini e al lotto 9 della Due Mari. Partenza col botto.