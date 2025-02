Il piano delle Scotte sul benessere organizzativo. Dal welfare a teatro e yoga

Il Piano del benessere organizzativo mette a sistema tutte le azioni messe in piedi dall’Azienda per promuovere il benessere psicofisico dei dipendenti. Il documento è stato oggetto di un confronto con le organizzazioni sindacali e i nostri professionisti, visto che le proposte sono state pubblicate sulla intranet aziendale per un mese, con la possibilità di contribuirvi. Va detto che il più delle misure sono in continuità con il primo Piano elaborato nel 2024 e che annualmente rendiamo conto della sua attuazione, ovvero monitoriamo quanto viene fatto". Così il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’AouSenese, annuncia l’approvazione del Piano sul benessere organizzativo 2025-2027.

E’, in sintesi, la programmazione triennale delle azioni per valorizzare il personale e sviluppare il senso di appartenenza all’azienda. Il Piano è passato attraverso il Consiglio dei Sanitari, l’Ufficio di Direzione, la Commissione Paritetica con l’Università e il Comitato di Partecipazione Aziendale. I suoi aggiornamenti annuali tengono conto anche delle risultanze delle indagini di clima Organizzativo condotte dal MeS della Scuola Sant’Anna di Pisa.

Il Piano – spiegato dal dg Barretta – è articolato in sette sezioni corrispondenti alle principali macro aree di valutazione delle indagini del MeS sul clima organizzativo. Entrando nel dettaglio, pur in modo sintetico, in ambito di ’condizioni di lavoro’ è confermato il Punto di ascolto per i lavoratori e la consulenza psicologica; poi c’è il Gruppo di lavoro per la prevenzione e gestione delle aggressioni ai sanitari; il monitoraggio sulle ferie accantonate e lo strumento della ‘banca delle ore’ in corso di definizione. In ambito di ’management’ il Piano contempla visite alle strutture da parte della direzione aziendale e anche la contendibilità degli incarichi di struttura. In ambito di comunicazione sono confermate la Settimana dedicata alla partecipazione e all’ascolto dei dipendenti e Agorà Aou Senese con tante iniziative culturali. Su questa strada il Piano quest’anno va a rendere operativi gli accordi stipulati con istituzioni locali, come l’Opera Metropolitana, il Magistrato delle Contrade, il Conservatorio Franci, il Santa Maria della Scala, per eventi culturali rivolti al personale.

La formazione declinata al ’benessere’ passa quindi per corsi di lingue e di leadership, ma anche di yoga e teatro. Infine, la promozione della salute dei lavoratori passa, fra le altre cose, dall’incentivazione dell’attività sportiva anche grazie all’accordo siglato la scorsa settimana con il CONI e l’AUSL Toscana sud est tocca inerente il rilascio dei certificati medici e tariffe più vantaggiose.

Paola Tomassoni