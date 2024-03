Il piano della Provincia. Interventi per 10 milioni

Oltre dieci milioni di euro di interventi sui plessi scolastici di tutta la provincia. È quanto già finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sui quali l’amministrazione provinciale è al lavoro con interventi già avviati. "Rispetto alle risorse del Pnrr – sottolinea il presidente David Bussagli – stiamo seguendo il cronoprogramma e siamo nel rispetto dei tempi previsti per gli interventi programmati. Un grande sforzo della struttura che ringrazio, in termini di elaborazione, progettazione e procedure con l’unico obiettivo di continuare a dare risposte rispetto alle esigenze di manutenzione e ammodernamento degli edifici scolastici del territorio provinciale".

Interventi programmati e in parte già ultimati come quello all’Istituto Sarrocchi di Siena, con i lavori di adeguamento alle norme prevenzioni incendi per un importo di 750mila euro e dell’istituto Monna Agnese per il rinforzo di alcuni solai per 275mila euro, entrambi già completati. Mentre sono stati già appaltati e in corso di esecuzione i lavori nei seguenti istituti scolastici: istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore, intervento per il rinforzo dei solai e la sostituzione dei controsoffitti per un importo di poco più di un milione di euro; istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Chianciano Terme per la costruzione di un nuovo edificio ad uso palestra per un importo di circa 1,9 milioni di euro. Lavori di adeguamento sismico dell’intero edificio riguarderanno invece l’istituto Roncalli di Poggibonsi per un importo di 3,6 milioni di euro, così come sarà realizzato sempre l’adeguamento sismico per l’istituto Marconi di Siena per 2,7 milioni di euro, l’adeguamento antisismico della palestra dei Licei Poliziani di Montepulciano per poco più di un milione di euro. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 marzo 2026.

Inoltre sono stati completati recentemente i lavori di ampliamento del polo scolastico Marconi di Siena e sono in fase di ultimazione i lavori di recupero dei locali Tommaso Pendola di Siena, i quali verranno messi a disposizione dell’Istituto Piccolomini per incrementare la disponibilità degli spazi.