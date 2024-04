Il manifesto del 25 aprile: "E la tempesta volò via"

È dell’Istituto Val di Chiana di Chiusi la locandina vincitrice del contest organizzato dalla provincia di Siena fra le scuole superiori per l’immagine da adottare in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile. Hanno concorso 41 elaborati, provenienti da quattro istituti distribuiti sul territorio provinciale; oltre Val di Chiana, anche l’istituto Roncalli di Poggibonsi, il Caselli di Siena e l’istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore.

La locandina vincente è stata quella di Emiliano Ambrogi e Andrea Goracci. "Il 25 aprile è una giornata importante per la memoria – ha detto Ambrogi -. Dal punto di vista grafico siamo partiti dalla base di un vecchio giornale fascista e siamo andati avanti". Il risultato è un’immagine dotata di una grande forza evocativa: "Alla base del manifesto c’è una tempesta con le aquile che rappresenta il fascismo – ha spiegato Goracci -; la tempesta ‘volò via’ e dall’elmetto nacque un tulipano, il fiore della liberazione".

Il contest è stato supportato daprefettura, sindacati e ufficio scolastico territoriale, oltre che dell’Anpi e dell’Arci. "Quest’anno è l’ottantesimo della liberazione dei nostri territori, e abbiamo voluto celebrarlo coinvolgendo le scuole – ha dichiarato Serenella Pallecchi, presidente provinciale dell’Arci -. Dagli elaborati si capisce che da parte dei ragazzi c’è un lavoro profondo sui temi".

Soddisfazione anche da parte dell’Anpi: "Mi rivolgo ai ragazzi che hanno partecipato – ha detto Silvia Folchi, presidente provinciale -. La risposta che avete dato è stata corale, e questo è proprio ciò in cui i partigiani hanno creduto: avevano grosso modo la vostra stessa età, erano chiamati a combattere nella Repubblica sociale italiana e si sono sottratti alla chiamata, ma non alla volontà di portare il proprio contributo combattendo dalla parte giusta". La locandina vincente è stata adottata come immagine ufficiale per le celebrazioni dalla provincia, e tutti e 41 i progetti grafici sono esposti da ieri nella galleria della Coop le Grondaie, sponsor del contest.

Si terrà invece domani un’altra delle iniziative promosse dalla provincia in occasione del 25 aprile: alle 11 nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri, la comunità studentesca insieme all’Anpi terranno un incontro dedicato ai 12 professori universitari che rifiutarono di sottoscrivere la formula di giuramento di fedeltà al regime fascista, cui sono intitolate 12 aule.

Eleonora Rosi