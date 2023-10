Il lato positivo per il nuovo. Monte Paschi

Guarda sempre il lato luminoso della vita, cantavano i Monthy Python. C’è in ogni storia, c’è anche dopo il verdetto della Cassazione che ha messo una pietra tombale sull’inchiesta dei derivati Mps. Quali sono gli effetti positivi? Il titolo è ritornato a quota 2,6 euro, è cresciuto di quasi il 6% nella giornata di Borsa. E le assoluzioni definitive tolgono molte ragioni alle cause legali contro Rocca Salimbeni, che erano arrivate a un ’petitum’ di 10 miliardi di euro, ridotto poi a 4 e adesso ancora più esile. La prossima tappa ci sarà il 27 ottobre, con il processo d’appello che vede imputati gli ex vertici Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Paolo Salvadori. Anche qui il primo grado si chiuse con condanne pesanti.