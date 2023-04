Il lampo gamma più luminoso del secolo rilevato all’osservatorio di Montarrenti

I ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Montarrenti, gestito dall’Unione Astrofili Senesi, hanno partecipato alla campagna osservativa del lampo gamma più luminoso mai osservato da quando, alla fine degli anni ‘60, sono stati scoperti i fenomeni esplosivi più energetici di tutto l’Universo. L’evento, denominato GRB 221009A, è stato rilevato dal satellite della Nasa Fermi il 9 ottobre 2022 nella costellazione della Freccia, non lontano dal centro galattico, a 2 miliardi di anni luce dalla Terra. Grazie alla collaborazione con GRANDMA, una rete di telescopi professionali ed amatoriali dislocati in tutto il mondo, è stato possibile studiare, anche dall’osservatorio senese, le proprietà della deflagrazione stellare. E’ la prima volta che è stato osservato un flusso di particelle gamma così intenso: il fenomeno deriva dall’esplosione di una stella di grande massa giunta alle fasi finali del proprio ciclo vitale. I primi risultati scientifici di questo straordinario evento sono stati pubblicati sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters. Gli astrofili senesi Simone Leonini, Massimo Conti, Paolo Rosi e Luz Marina Tinjaca Ramirez figurano come co-autori di uno di questi studi.