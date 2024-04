Il gioco dell’ego in politica vince solo per poco

Non è stata una settimana semplice questa che si chiude per Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri, insigne storico dell’arte, opinionista militante e fondatore dell’associazione 11 agosto. Prima la caduta di stile con quel post su X (o Twitter per capirsi) contro i fascisti che dovevano tornare nelle fogne almeno il 25 aprile. Un tweet che replicava alle critiche al rettore riportate dal Secolo d’Italia, giornale che fu organo del Movimento Sociale e oggi, in versione on line, è la voce della destra italiana. Per un dichiarato antifascista come Montanari, gli articoli critici del Secolo dovrebbero essere medaglie, non accuse a cui rispondere, sbagliando clamorosamente i toni.