Il futuro del Santa Maria Valdambrini è la prescelta

di Orlando Pacchiani

Chiara Valdambrini, attuale direttore scientifico al museo archoelogico e d’arte della Maremma, sarà il nuovo direttore del Santa Maria della Scala. O almeno questo è quanto ha deciso la commissione di esame nel pomeriggio stesso del colloquio orale con i cinque selezionati. La formalizzazione dovrà essere data dal consiglio di amministrazione, che a quanto trapela sarà convocato il 21 aprile, ma qui si apre un piccolo giallo nella procedure. Perché è di certo anomalo che ieri sia stato pubblicato il verbale della commissione stessa, in assenza di comunicazione ufficiale. E c’è da capire quali saranno gli effettivi margini di manovra del consiglio di amministrazione, se si tratterà cioè di una seplice presa d’atto oppure se ci sarà un’autonomia di diversa natura.

Di certo c’è intanto che Valdambrini ha superato i diretti concorrenti risultando per la commissione la migliore sia nella valutazione dei titoli sia in quella del colloquio, precedendo Stefano Raimondi, Iuri Bruni, Angel Moya Garcia, Guicciardo Maria Sassoli de Bianchi Strozzi.

Archeologa, formatasi all’Università dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca, guida dal 2019 la realtà che ha sede a Grosseto, nel palazzo che ospitava il tribunale in piazza Baccarini. La sua scelta colma un vuoto che è durato praticamente per tutto il mandato amministrativo. Dopo l’addio di Daniele Pitteri, che adesso guida la Fondazione Musica per Roma, l’amministrazione non ha mai dato seguito al bando per il direttore che aveva emesso poco dopo.

Il sindaco De Mossi aveva sempre motivato questo passo con la decisione di istituire la Fondazione e quindi, almeno sulla carta, concedere piena autonomia gestionale al Santa Maria della Scala.

Ora, con il mandato amministrativo ormai agli sgoccioli, la scelta del nuovo direttore.

Con Chiara Valdambrini che attende l’ufficialità della nomina da parte del consiglio di amministrazione, per potersi insediare e aprire una nuova stagione alla guida dell’Antico Spedale, ancora alle prese con la lunghissima trasformazione avviata oltre due decenni fa e in cerca di una identità definita per il futuro.