Il duro intervento di Vivi Poggibonsi

Vivi Poggibonsi interviene su questioni sanitarie, in una nota a firma dell’esponente Claudio Lucii. "Molto grave che in una recente Delibera Regionale siano stati stanziati 600mila euro per le medicine complementari. L’agopuntura è stata inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza, con il pagamento di un ticket di 10 Euro, e pertanto questo finanziamento andrà tutto a medicine complementari come la fitoterapia e l’omeopatia, e spunta anche una "terapia forestale", che sono oggettivamente secondarie, rispetto alla necessità di assicurare cure salvavita ben più cruciali e consolidate" Il motivo di questa presa di posizione? "In un momento di gravissimo sottofinanziamento per il Servizio Sanitario Regionale, queste risorse dovevano essere impiegate in ben altri campi sanitari, come le terapie oncologiche".