Il coro ’Intonati e stonati’ domani raccoglie fondi per la lotta alla fibrosi

Appuntamento con la musica e la solidarietà domani 19 maggio all’auditorium Acli di Santo Stefano in piazza della Lizza 1, a Siena. Protagonista il coro "Intonati e stonati 2.0" con il concerto a ingresso libero "Il cielo è una coperta ricamata: stornelli senesi per la fibrosi cistica". L’iniziativa, in collaborazione con Acli Siena, è infatti finalizzata alla raccolta fondi a favore della delegazione senese della "Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica – ETS". Verrà presentata una rassegna di brani della tradizione popolare senese. Il coro, ricostituitosi nel 2019, prosegue l’impegno del maestro Vittorio Sforzi che negli anni ’70 portò centinaia di ragazzi a cantare in Vaticano e davanti al presidente Pertini