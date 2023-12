Il Comune lavora sul traffico. Piano della mobilità e manager

Il Comune lavora alla mobilità, con l’aggiornamento del ’Piano spostamento casa lavoro’ e la nomina del mobility manager.

La giunta senese ha adottato prima di tutto il documento per predisporre un piano degli spostamenti dalla propria abitazione al luogo di lavoro del personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. L’atto è stato deliberato su proposta dell’assessore alla mobilità Enrico Tucci. L’aggiornamento del Piano conferma tutte le azioni e le misure individuate dal Piano 2021-2025 vigente, finalizzate a incentivare l’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili per lo spostamento casa-lavoro dei dipendenti dell’amministrazione comunale, rispetto all’utilizzo del veicolo motorizzato privato.

In particolare l’aggiornamento prevede la realizzazione di corso di ’ecoguida’ effettuato da istruttori del Comune e rivolto ai dipendenti dell’azienda ospedaliera universitaria senese, che ha visto la partecipazione di una trentina di unità; la realizzazione di un corso di formazione per mobility manager; la realizzazione di due proposte progettuali per bando ministeriale agevolazioni sui servizi di sharing mobility, dal titolo ’SiPedala con il Tpl’, che riguarda attività di bike sharing e ’Condivisione e riduzione’, che riguarda attività di carpooling; inoltre l’istallazione di due rastrelliere per posti bici in piazza Gramsci e piazza Matteotti.

La seconda ’mossa’ comunale vede la nomina del nuovo ’mobility manager’: si tratta di Daniela Capotorti, ingegnere del servizio mobilità e trasporti dell’amministrazione comunale. La giunta, in particolare, ha ritenuto di nominare la figura del mobility manager di area del Comune: al manager spettano le funzioni di coordinamento e supporto per i mobility manager aziendali delle varie realtà insediate nell’area del Comune di Siena, mentre al manager aziendale spetta la funzione di elaborare il piano degli spostamenti casa-lavoro finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto individuale del personale dipendente, ovvero di decongestionamento del traffico nelle aree urbane.