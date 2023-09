Il centrodestra mette il cappello sulla Toscana

Non avevamo dubbi alla vigilia del convegno sulla multiutility su chi fosse il vero bersaglio dell’offensiva di Fratelli d’Italia. A parte gli interventi più ’tecnico-manageriali’ di Francesco Macrì e Alberto Irace tutti gli altri, da Francesco Torselli a Francesco Michelotti e ai sindaci Alessandro Ghinelli e Alessandro Tomasi, hanno puntato l’indice contro la Regione e la giunta Giani. Torselli ha anche lanciato la corsa alla presidenza nel 2025, guardando dalla parte di Tomasi. Il fatto di avere Iren che controlla i rifiuti nella Toscana sud, Acea che ha il business dell’acqua in quasi tutta la regione, Hera che si è presa la discarica di Serravalle e i lampioni di Pistoia, è colpa, per FdI, del fatto che la Regione ha pensato solo alle poltrone.