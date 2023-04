Il caso Immigrazione, il dossier della Caritas

È uno dei temi caldi del dibattito politico, non solo nazionale ma anche in vista delle elezioni amministrative, basti pensare alle dichiarazioni a Siena di Matteo Salvini ieri e di Elly Schlein con Anna Ferretti, per esempio sul tema degli Sprar.

Oggi pomeriggio, nella sede della Caritas diocesana, sarà presentato il dossier “Dall’immigrazione alla crisi economica. Una società che cambia”, realizzato dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino.

"Lo studio della Caritas diocesana – si annuncia – offrirà una fotografia di come il post covid e la crisi dovuta alla guerra in Ucraina abbiano cambiato il volto sociale ed economico non solo di Siena, ma di tutta la provincia".

Interverranno all’iniziativa il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, David Bussagli, presidente della Provincia di Siena, Francesca Appolloni, assessore alla Sanità, servizi sociali e politiche della casa del comune di Siena, Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della Salute Senese, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, Valentina Carloni, presidente della Fondazione Opera Diocesana Senese per la Carità e don Giovanni Tondo, direttore della Caritas diocesana.

Coordinerà l’incontro don Vittorio Giglio, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi.