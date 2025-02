Il caso dei viaggi ’fantasma’ arriva a ’Fuori dal Coro’. Inchiesta in corso

Il caso dei viaggi fantasma arriva anche a ’Fuori da Coro’, il talk show d’inchiesta di Mario Giordano su Rete4. Un lungo servizio dove si racconta la vicenda, pubblicata da La Nazione il 13 gennaio scorso, che ha portato a numerose segnalazioni e denunce da parte di cittadini i quali, non solo non sono mai partiti, ma finora nessuno li ha neppure rimborsati. Si sono rivolti ai carabinieri, qualcuno è andato direttamente in procura. Senza contare chi si è rivolto alle associazioni dei consumatori per far valere le proprie ragioni nei confronti dei titolari della nota agenzia di viaggi della nostra provincia. La procura, va da sè dopo le denunce, sta certo svolgendo approfondimenti per capire cosa è accaduto. E se, nel caso quali, eventuali profili di reato si possono ipotizzare. C’è chi si è trovato il viaggio annullato all’ultimo momento e chi ha ricevuto la comunicazione da parte dell’agenzia che non aveva potuto disporre la documentazione necessaria, di conseguenza occorreva annullare il soggiorno, vedi alcune persone seguite da Federconsumatori. Nella trasmissione ’Fuori dal Coro’ si fa riferimento anche ad un lutto familiare del capogruppo per cancellare il viaggio in America. Finora nessuna spiegazione ufficiale dell’agenzia, la stessa inviata della trasmissione ha scambiato poche battute con uno dei proprietari senza comunque ottenere chiarimenti che facciano piena luce sul motivo per cui si è venuta a determinare la situazione.

Unica cosa bella in questo rebus da decifrare la notizia che i due disabili che volevano andare al concerto de ’Il Volo’ a Firenze ci sono stati davvero, grazie ad un’associazione, e in quell’occasione lui ha chiesto alla fidanzata di sposarlo nel 2025. Ottenendo un sì.

La.Valde.