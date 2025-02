Il carnevale anima i borghi, le maschere scendono in piazza

Gli eventi di carnevale "accendono" anche la Valdichiana senese. Bettolle aveva dato lo "start" e domenica 2 marzo si proseguirà all’insegna del divertimento: a Montepulciano l’edizione n. 11 del carnevale della Pro loco nel centro storico con la banda, animazione, giochi, musica e merenda. Partenza dalle 15.30 in Piazza Grande con le note della Banda Poliziana e, a seguire, spettacoli alle Logge di Piazza delle Erbe e S.Agostino. Non mancherà lo stand della contrada di Gracciano (che organizzerà anche lo storico veglioncino dei bambini in maschera il 4 marzo). Il 2 marzo dalle 15 sarà festa anche in Piazza Matteotti a Torrita di Siena, nel centro storico, con la celebrazione di "Re Gotto", musica, mostra fotografica, coriandoli e stelle filanti, premiazione delle maschere più belle e del crogetto più buono. Il carnevale è da sempre un evento molto partecipato dai torritesi. Sono quindi in arrivo giorni di festa, anche in altri paesi, con tradizioni e tanti dolci tipici che tornano protagonisti, per la gioia dei bambini e non solo.

L.S.