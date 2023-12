Il cardinale a Nottola: "Missione fondamentale"

Ieri nella cappella ospedaliera degli Ospedali Riuniti della Valdichiana, a Nottola, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, ha presieduto la messa per tutti i pazienti e il personale presente, concelebrata da don Riccardo Personè, cappellano dell’ospedale e parroco di San Martino a Sinalunga, e da don Sergio Graziani, parroco di Trequanda. Era presente alla celebrazione anche Barbara Bianconi della direzione sanitaria.

Al termine della celebrazione il cardinale Lojudice ha visitato i reparti di cardiologia e rianimazione. "La missione – ha detto – dell’operatore sanitario non solo è fondamentale da un punto di vista medico, ma anche da quello umano, perché spesso i pazienti trovano conforto nella presenza di qualcuno, evitando momenti di solitudine. Un pensiero va alle persone che sono costrette a passare il Santo Natale in un letto d’ospedale, lontano dalle proprie famiglie, e che proprio grazie alla presenza del personale sanitario si sentiranno meno sole".

"Ringrazio il cardinale – ha detto a margine della messa don Riccardo Personè – per la sua presenza e per la sua generosità nell’aiutare le persone, mettendole sempre al primo posto e aiutandole a custodire dentro di loro la parola del Signore. Vorrei che tutti noi inoltre pregassimo per la pace e la giustizia, e cercassimo di mettere in pratica ciò che chiediamo al Signore. Se mettessimo in pratica ciò che preghiamo dal nostro cuore, sarebbe Natale tutti i giorni. Ringrazio gli operatori sanitari e tutte le persone che lavorano nell’ospedale per il sostegno importante ai pazienti".