I pellegrini si spostano in autobus. Nuovo modo di viaggiare sulla Francigena

FlixBus e Associazione Europea delle Vie Francigene hanno rinnovato l’accordo per il 2024: anche quest’anno, chi percorrerà la via di pellegrinaggio più antica d’Europa potrà viaggiare sugli autobus di FlixBus a tariffe agevolate per spostarsi fra le tappe, arrivare alla tappa di partenza o tornare a casa alla fine del viaggio, in Toscana e in tutta Italia. Grazie ai collegamenti operati da FlixBus con Siena, anche la provincia potrà così continuare a beneficiare di questa sinergia: chi raggiungerà la città a bordo degli autobus verdi, arrivando in una delle quattro fermate operative sul territorio comunale, potrà poi incamminarsi alla scoperta del territorio lungo la Francigena, procedendo verso nord, raggiungendo Monteriggioni e poi San Gimignano, o verso sud, facendo tappa, nell’ordine, a Ponte d’Arbia, San Quirico e Radicofani. La sinergia produce vantaggi sia per chi percorre la Via che per il territorio stesso: da un lato, percorrendo a piedi la Francigena, i viaggiatori potranno stabilire un contatto più intimo con le comunità che incontreranno; dall’altro, la scelta di raggiungere Siena con un autobus anziché con la propria auto consentirà di diminuire l’impatto ambientale.