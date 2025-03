I nuovi schiavi, due incontri con Lasorella

Doppio appuntamento in compagnia di Carmen Lasorella a Rapolano Terme. Mercoledì 12 la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice presenterà il suo romanzo “Vera. E gli schiavi del terzo millennio” con due incontri: alle 10 sarà nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado “Simone Martini” per parlare con gli studenti in arrivo da alcune scuole secondarie di secondo grado del territorio senese. Il secondo appuntamento sarà alle 17.30, quando Lasorella presenterà il suo libro in un incontro pubblico in programma a palazzo Pretorio.

Entrambe le iniziative saranno introdotte da Gianna Trapassi, vicesindaca di Rapolano Terme e assessora a istruzione, servizi educativi, servizi sociali e pari opportunità, mentre Carmen Lasorella sarà intervistata da Filomena Cataldo, blogger freelance e formatrice Anfis, Associazione nazionale dei formatori insegnanti supervisori.

Il romanzo “Vera. E gli schiavi del terzo millennio” ruota attorno alla storia di una donna e al calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità, con una trama avvincente dove si avvicendano le generazioni, fra alleati e nemici a latitudini diverse che si intersecano con complicità e narrazioni distorte prima di arrivare a un epilogo travolgente verso un nuovo inizio nel segno dell’amore. Sarà lo spunto per l’incontro con le scuole e per l’iniziativa pubblica del pomeriggio.