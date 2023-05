I nuovi scenari Ecco le composizioni del consiglio comunale

Due scenari per il nuovo consiglio comunale, senza gli apparentamenti formali che per il momento tutti escludono. Ecco la nuova composizione nelle due ipotesi, in baso a un calcolo non ufficiale. In caso di vittoria di Nicoletta Fabio, venti consiglieri (oltre al sindaco) alla maggioranza: 11 di Fratelli d’Italia (Michele Capitani, Riccardo Pagni, Barbara Magi, Maria Antonietta Campolo, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Bernardo Maggiorelli, Monica Crociani, Marco Ballini, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi), 4 Nicoletta Fabio sindaco (Silvia Armini, Micaela Papi, Davide Ciacci, Michele Cortonesi), 2 Lega (Massimo Bianchini, Orazio Peluso), 2 Forza Italia (Lorenzo Lorè, Lorenza Bondi), 1 Movimento Civico Senese (Franco Bossini). Poi candidati sindaco Emanuele Montomoli e Massimo Castagnini, per il centrosinistra Anna Ferretti, 4 Pd (Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli), 1 Con Anna Ferretti sindaca (Adriano Tortorelli), 4 del Polo Civico, Fabio Pacciani, 1 Per Siena (Vanni Griccioli), 1 Sena Civitas (Claudio Marignani), 1 Siena sostenibile (Monica Casciaro).

In caso di vittoria di Anna Ferretti: oltre alla nuova sindaca, 14 consiglieri del Pd (Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli, Francesco Carnesecchi, Sofia Turchi, Maria Elena Nepi, Guido Galgani, Giovanni Avena, Fazio Catoni, Piero Fabbrini, Eleonora Serra, Monica Ulivelli, Rossana Salluce), 4 Con Anna Ferretti sindaca (Adriano Tortorelli, Monica Valacchi, Barbara Gazzei, Nicola Romano), 2 Iep (Ernesto Campanini, Elena Stefanelli). Per l’opposizione: i candidati sindaco Emanuele Montomoli e Massimo Castagnini, per il centrodestra Nicoletta Fabio, 3 Fratelli d’Italia (Michele Capitani, Riccardo Pagni, Barbara Magi), 1 Con Nicoletta Fabio sindaco (Silvia Armini), 1 Lega (Massimo Bianchini), 4 del Polo Civico, Fabio Pacciani, 1 Per Siena (Vanni Griccioli), 1 Sena Civitas (Claudio Marignani), 1 Siena sostenibile (Monica Casciaro).